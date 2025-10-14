Мотор служитиме роками: механік із США назвав три поради, які подовжують життя авто

Ремонт авто / © Фото з відкритих джерел

Американський автомеханік Скотті Кілмер, який понад 50 років ремонтує авто й здобув мільйони підписників на YouTube, поділився трьома перевіреними правилами, що допомагають двигунам працювати без капремонту десятиліттями.

Про це повідомило видання Твоя Машина.

За його словами, більшість поломок стається не через конструкторські помилки, а через недбалість або неправильний догляд власників.

Моторна олива. Кілмер наголошує, що універсальної оливи не існує — кожен двигун має свої вимоги до в’язкості й складу. Якщо залити невідповідну, швидко зношуються підшипники, поршневі кільця та інші вузли. Механік радить міняти оливу разом із фільтром кожні 5–7 тисяч кілометрів, навіть якщо виробник допускає більший інтервал. У США це називають «золотим правилом»: завдяки йому двигуни нерідко проходять понад 300 тисяч кілометрів без проблем. Трансмісійна рідина. Не вірте дилерам, які запевняють, що вона «на весь термін служби авто». З часом рідина темніє, втрачає властивості, починає пахнути гаром, і коробка передач працює ривками, створюючи додаткове навантаження на мотор. Оптимальний інтервал заміни — кожні 60–65 тисяч кілометрів. Інакше ремонт трансмісії може обійтися у десятки тисяч гривень. Охолоджувальна рідина. Старий антифриз втрачає антикорозійні властивості, що призводить до руйнування каналів системи охолодження та перегріву двигуна. Кілмер радить оновлювати рідину кожні 50 тисяч кілометрів і стежити за температурою під час поїздок: якщо стрілка часто підходить до червоної зони — це сигнал, що система потребує уваги.

«Усе просто: три рідини, три строки, трохи уваги — і двигун віддячить стабільною роботою десятиліттями. Як кажуть старі майстри, мотор не любить байдужості, він любить догляд», — йдеться в статті.

