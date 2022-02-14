Може ставати довшим: презентований незвичайний електромобіль за шість тисяч євро

Може ставати довшим: презентований незвичайний електромобіль за шість тисяч євро

Автомобіль дуже компактний та економний, що просто ідеально для великого мегаполісу.

Данські інженери з iEV Motors показали доволі цікавий та компактний електромобіль. iEV Z має 78 сантиметрів ширини, 145 висоти, і майже 2 метри довжини. Та найцікавіше те, що в разі потреби - авто може стати більшим.

Якщо водієві треба взяти пасажира, то лише одне натискання кнопки - розтягує машину до 235 сантиметрів і розкладає друге сидіння позаду. А якщо й цього простору замало, то можна збільшити ще й багажник. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Особливих технічних характеристик чекати не варто. Кіловатний мотор розганяє електромобіль до 45 кілометрів за годину. Невеличкої батареї вистачить на 100 кілометрів ходу. Та в сонячні дні додатковий пробіг можуть додати фотоелектричні панелі на даху. Щоб відновити електроенергію знадобиться усього 3 години.

Автомобіль з позначкою Z відрізняється повністю переробленим шасі з вуглецевої сталі, новим кузовом, покращеною зарядкою, переднім відсіком для багажу, а також вікнами з електроприводом із формованого безпечного скла замість акрилу, який використовувався на iEV X. Тож, цей автомобіль більш пристосований до комфортного пересування містом.

Компанія планує відкрити продажі новинки під кінець 2022 року. Коштуватиме iEV Z 5850 євро (приблизно 181 350 грн). Якщо автомобіль позитивно покаже себе на світовому ринку, тоді планується покращена версія iEV Z+, яка матиме більшу батарею та потужніший двигун.

Нагадаємо, в Україні з'явиться незвичайний електромобіль за сім тисяч євро, яким можна керувати без посвідчення.