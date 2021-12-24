Можна накричати на пішоходів, не відкриваючи вікно: електромобілі Tesla обладнали унікальною функцією

Можна накричати на пішоходів, не відкриваючи вікно: електромобілі Tesla обладнали унікальною функцією

Своєрідний подарунок на Новий рік.

Електромобілі Tesla обзавелися унікальною функцією.

За інформацією Electrek, автомобілі цієї марки оснастили мегафоном.

Зазначається, що компанія традиційно освіжила електрокари до свят, випустивши велике оновлення програмного забезпечення під назвою "Holiday update". Крім вбудованої програми TikTok, змін в інтерфейсі та інших розважальних "фішок", разом з ним з'явилася незвичайна функція Megaphone.

Функція Megaphone дісталася лише новим моделям Tesla, випущеним у 2019 році чи пізніше. Це пояснюється тим, що два роки тому компанія почала оснащувати електромобілі зовнішнім спікером, який покликаний давати звукове попередження пішоходам на низьких швидкостях.

Судячи з відео, на якому власник Tesla демонструє роботу нового "мегафону", система трохи змінює звучання голосу, накладаючи ефект.

NEW Tesla Megaphone feature. This is crazy! These cars haha… pic.twitter.com/OB8oI3wwhH — Ryan Shaw (@ryanshawtech) December 24, 2021

Раніше розповідалося про те, що в електрокарах Tesla тепер можна грати у відеоігри на бортовому планшеті. Утім, через це можуть відкликати майже 600 тисяч автомобілів цієї марки.