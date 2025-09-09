"Музей", який ніхто не бачив: у Бельгії виявили автосалон із колекцією раритетів

Десятки рідкісних авто припадають пилом у покинутому ділерському центрі / © скриншот з відео

У Бельгії виявили справжній автомобільний скарб — покинутий дилерський центр, який був зачинений понад десять років тому. Усередині знайшли десятки класичних машин, що припадали пилом, серед яких рідкісні моделі Porsche, Triumph, Mercedes та навіть знаменитий DeLorean, відомий за кінотрилогією «Назад у майбутнє».

Відео з раритетними автівками опублікували на YouTube-каналі The Bearded Explorer.

Porsche: від класики до рідкісних перегонових моделей

Як виявилося, колись салон спеціалізувався саме на продажі Porsche, тому більшість знайдених автомобілів — це саме спорткари цієї марки. Серед них виявлено унікальні екземпляри, які особливо цінні для колекціонерів. Наприклад, у відео можна розгледіти класичну Porsche 356 50-х років, яка є пращуром усіх сучасних моделей.

Окрім цього, в колекції є рідкісна перегонова модель Porsche 928, декілька модифікацій Porsche 911, включно з лімітованою GT3, а також доступніші моделі 924 і 944. Виявлені також Porsche Carrera 2 і Carrera 4, що свідчить про значну цінність цієї знахідки. Власники салону, здається, готували деякі машини до реставрації, про що свідчать частково розібрані авто та екземпляри, що вкриті іржею, що додає ще більшої загадковості цій покинутій колекції.

«Відновлення цих автомобілів може зайняти багато часу, адже на деяких з них видніється значний шар іржі та пошкоджень», — зазначає автор відео.

Інші раритетні автомобілі

Хоча Porsche і домінують у цьому сховищі, колекція не обмежується лише ними. Серед інших знахідок є легендарний DeLorean DMC-12, який перетворили на машину часу у фільмі «Назад у майбутнє».

Також у приміщенні знайшли класичний Triumph Spitfire 1500, який приваблює своїм вінтажним виглядом, та Mercedes-Benz 170 50-х років. Крім того, на території салону є Volkswagen Beetle, Citroen Diane та Citroen Picasso, що робить цю колекцію вкрай різноманітною та цікавою. Деякі авто наразі заховані під чохлами, тож ідентифікувати їх поки що неможливо, що зберігає інтригу навколо цієї унікальної знахідки.

Нагадаємо, мешканка Орегону Дороті, розчищаючи гараж свого покійного чоловіка, знайшла справжній скарб — Maserati 3500 GT 1960 року. Італійський спорткар, який понад 30 років простояв під брезентом, оцінюється у чверть мільйона доларів.