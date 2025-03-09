Музика в авто: фахівець дав поради, як покращити звучання аудіосистеми в салоні

Найслабкішою ланкою штатної аудіосистеми є гучномовці, але це ще не все.

Звучання аудіосистеми можна покращити у будь-якому автомобілі. Потрібно лише зробити декілька кроків щодо вдосконалення якості.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна.

"Оскільки більшість нинішніх моделей мають інтегрований в торпедо і в загальну електронну мережу головний пристрій аудіосистеми (те, що колись називали магнітолою), її на першому рівні краще не чіпати", – кажуть експерти.

Найслабкішою ланкою штатної аудіосистеми є гучномовці. Автовиробник робить їх надійними, але посередніми з точки зору якості відтворення звуку. Відтак, завжди можна підібрати для автомобіля динаміки з більш натуральним та чистим звучанням, ніж встановлені на заводі.

Передусім, щоб реалізувати всі можливості фірмових гучномовців, потрібно задіяти акустичне оформлення.

"Кожному динаміку потрібен міцний (бажано дерев’яний) подіум та певний фізичний об’єм позаду. Купувати динаміки треба там, де вам зможуть розповісти про особливості звучання кожної моделі. Або ж шукайте місце, де їх можна прослухати у належному оформленні", – йдеться у поясненні.

Також важливо подбати про ймовірний "апгрейд" ще на першому етапі. Найскладніше тут – питання головного пристрою, який буде відтворювати музику з певного носія.

Доведеться перебудувати торпедо і вмонтувати в нього інший головний пристрій, який забезпечить більш якісне відтворення музики, а також перепрограмувати відповідні кнопки керування на кермі.

Окрім цього слід втрутитися у схемотехніку штатної "голови", щоб зняти з неї лінійний сигнал і пропускати його через окремий, більш якісний підсилювач (кілька підсилювачів).

Слід побудувати незалежну (або напівнезалежну) від штатного мультимедіа аудіосистему: з окремим головним пристроєм, підсилювачами, кросоверами для динаміків тощо – тобто з іншим рівнем якості відтворення.

"Який би варіант ви не обрали, наявність якісного сигналу від нештатної "голови" дасть змогу використати підсилювач потужності. Що важливо для повної реалізації можливостей динаміків", – йдеться у матеріалі.

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