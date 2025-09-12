Музика за кермом: як поєднати задоволення і безпеку

Прослуховування музики за кермом може надто сильно відвертати увагу водія

Реклама

Для багатьох водіїв дорога без музики здається неповною. Хтось обирає радіо, інші — улюблені треки, подкасти або аудіокниги. Музика може покращити настрій, та чи не відволікає вона від керування автомобілем? Експерти одностайні: все залежить від гучності та темпу мелодії.

Про це пише «Твоя МАШИНА».

Вплив музики на водіїв і пішоходів

Психологи пояснюють, що коли людина слухає надто швидкі ритми, її мозок мимоволі підлаштовується, і водій може почати реагувати різкіше та більше тиснути на газ. Оптимальною вважається мелодія, яка відповідає частоті серцебиття — приблизно 60–80 ударів на хвилину.

Реклама

Проблема полягає не лише в темпі. Гучна музика в колонках може заглушити сирену швидкої допомоги або сигнал від іншої машини, що у критичний момент може коштувати дуже дорого. Автоінструктори також попереджають, що спів за кермом або рух у такт музиці відвертають увагу не менше, ніж телефон у руках.

«Тут думки експертів одностайні — все залежить від гучності й темпу музики», — зазначає видання.

Небезпека стосується не лише водіїв. Пішоходи та велосипедисти, які рухаються з навушниками, також ризикують. Людина в навушниках може не почути наближення автомобіля на пішохідному переході.

«Корисна звичка — знімати навушники перед тим, як крокуєте на зебру», — радять експерти.

Реклама

Вони також додають, що уважний водій має враховувати таких учасників руху і знижувати швидкість за потреби.

Здоровий глузд на дорозі

Практика показує, що музика може стати союзником на дорозі, якщо підходити до цього питання з розумом. Легка мелодія здатна знизити роздратування від міського шуму, допомогти уникнути зайвих емоцій та підтримувати спокійний темп руху. Натомість надмірна гучність чи вибухові ритми можуть перетворити водія на агресивного учасника дорожнього руху.

Рішення просте: налаштовувати звук таким чином, щоб чути не лише музику, а й усі сигнали довкола. Це правило стосується як тих, хто сидить за кермом, так і тих, хто переходить дорогу з навушниками у вухах. Баланс між задоволенням від музики та увагою до навколишнього середовища є ключем до безпеки на дорозі.

Нагадаємо, керування автомобілем у темну пору доби є одним з найскладніших випробувань для водія. Але у досвідчених водіїв є щонайменше 10 секретів, які дозволяють їм безпечно керувати авто вночі та уникати ДТП.