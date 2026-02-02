ТСН у соціальних мережах

Миття взимку може зіпсувати авто: про що попереджає "правило 0 °C"

Миття автомобіля взимку потребує особливої уваги, якщо ви не хочете зайвих витрат на ремонт.

Авто

Авто / © Pixabay

Взимку кузов автомобіля особливо страждає: на ньому осідають сіль, снігове брудове топило та волога, які негативно впливають не лише на лакофарбове покриття, але й на днище. Саме тому регулярне миття машини в холодний сезон — важлива частина догляду.

Про це пише motoryzazia.interia.pl.

Проте існує так звана «засада 0 °C», яку багато водіїв не завжди беруть до уваги. Якщо температура повітря падає нижче нуля, поїздка на мийку може бути не найкращою ідеєю — вода, що потрапляє у щілини, ущільнювачі дверей чи замки, може миттєво замерзати. В результаті зранку можна зіткнутися з проблемою відкриття дверей або замків, а багаторазове розмерзання й замерзання води у щілинах кузова сприяє пришвидшенню корозійних процесів.

Ключові поради фахівців

Щоб уникнути шкоди для автомобіля, експерти радять:

  • мити авто при температурах вище 0 °C, щоб уникнути миттєвого замерзання води в механізмах;

  • вибирати помірно теплу воду (~30–40 °C) — вона добре розчиняє забруднення, але не ризикує пошкодити лак чи скло;

  • у морозну пору найкраще мити машину вдень, коли температура повітря найвища за добу;

  • якщо мийка все ж необхідна при морозі — користуватися теплою автоматичною мийкою або місцем із захищеною температурою всередині;

  • після миття проїхатися кілька кілометрів, щоб вода випарувалася, і кілька разів легко натиснути на гальма, щоб осушити диски й колодки;

  • відкривати й закривати усі двері та кришки, щоб вода не залишалась у ущільненнях.

Такі прості правила допоможуть зберегти автомобіль у кращому стані взимку та уникнути зайвого обмерзання важливих деталей.

Раніше ми писали, що автоексперти з Ісландії пропонують водіям незвичний спосіб боротьби з холодом — натирати лобове скло розрізаною картоплею або цибулею перед морозною погодою. Такі овочі містять природні цукри та крохмаль, що утворюють на поверхні тонку плівку — вона гальмує утворення інію та конденсату і може полегшити розморожування скла вранці. Цей лайфхак набув популярності у соцмережах як бюджетний спосіб зменшити обмерзання та покращити видимість у холодну пору року.

Водночас експерти застерігають, що така обробка може залишати сліди або забруднення на склі, а під час руху лобове скло й інші вікна мають бути абсолютно чистими та без перешкод для огляду згідно з правилами дорожнього руху.

