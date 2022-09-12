На 30% збільшать запас ходу та вдвічі дешевші: у BMW винайшли інноваційні батареї для електромобілів

Зазначається, що першим акумулятори нового покоління отримає електричний автомобіль BMW 3-Series.

Про це повідомляє офіційний сайт BMW.

Так, від 2025 року їх почнуть встановлювати на серійні електромобілі німецької марки.

Батареї BMW складаються з інноваційних потовщених акумуляторів діаметром 46 мм (до речі, точний такий самий розмір і в новітніх акумуляторів Tesla 4680). Ячейки пропонують у двох варіантах за висотою, що дозволяє використовувати їх в авто різних класів і розмірів.

Змінився як розмір акумуляторів, а й їхній склад. У конструкції стало більше нікелю та кремнію та менше кобальту. Це дозволило підвищити густину на 20%. Електромобілі з такими батареями матимуть на 30% більший запас ходу. Крім того, на 30% скоротиться час зарядки електрокара, а самі батареї стануть на 50% дешевшими.

Акумулятори BMW випускатимуть на нових великих підприємствах у Європі, Північній Америці та Китаї. Ними планують оснащувати електричні седани та кросовери сімейства Neue Klasse. Першим таку батарею отримає BMW 3-Series нового покоління, який запропонують в електричному виконанні. Його запас ходу становитиме близько 700 км.

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