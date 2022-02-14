На аукціоні за майже 600 тисяч доларів продають ультрарідкісну Lamborghini з мізерним пробігом

Тираж цієї моделі становить 600 екземплярів.

На продаж виставили рідкісний суперкар Lamborghini Aventador LP750-4 у лімітованій серії SuperVeloce.

Відповідне оголошення з'явилося на аукціоні Bring a Trailer.

Зазначимо, що це один із 600 випущених суперкарів у цій модифікації. Він пофарбований у рідкісний фіолетовий колір Viola. Вперше цей колір використали 1994 року на культовому Lamborghini Diablo SE30. Автомобіль зійшов з конвеєра у 2017 році і за свою історію проїхав лише 127 км. Цікаво, що ці кілометри з'явилися на одометрі в результаті калібрування двигуна, а не реального пробігу.

bringatrailer.com

Lamborghini Aventador у виконанні SuperVeloce дебютував 2015 року. Цей суперкар відрізняється карбоновими аеродинамічними елементами кузова, зниженою на 50 кілограмів масою, а також збільшеною віддачею 6,5-літрового V12 – до 750 кінських сил. Крім того, виставлену на продаж модель, додатково обладнали кастомною вихлопною системою, вуглепластиковими розпірками моторного відсіку, адаптивною підвіскою та карбон-керамічними гальмами.

Образ унікального суперкара доповнений різнорозмірними колісними дисками білого кольору та аерографією на задніх крилах.