На дорогах з’явився новий знак, схожий на радіаційну небезпеку: що він означає

Новий дорожній знак, схожий на радіаційну небезпеку / © ampercar.com

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На трасах Німеччини водії все частіше помічають загадковий дорожній знак — біле коло з чорними трикутниками, яке нагадує попередження про радіацію. Насправді ж цей символ не має нічого спільного з ядерною небезпекою, а є інноваційним орієнтиром для автономних автомобілів. Установлений він на обмеженій кількості ділянок автобанів A9 і A93, зокрема між Мюнхеном та Інгольштадтом, а також у районі Холледау — Вольнцах. Таких знаків в країні лише 13.

Про це повідомляє український електромобільний портал AMPERCAR.com.

Новий дорожній символ отримав офіційну назву «Орієнтирний знак цифрового випробувального поля на автобані» (Landmark Sign Digital Test Field Autobahn). Його розробили у рамках державної програми з тестування автономних авто на німецьких магістралях. За словами Міністерства цифрових технологій та транспорту, знак допомагає безпілотникам точно визначати своє положення на трасі — з точністю до кількох сантиметрів. Для цього транспортні системи синхронізуються із сервером навігації, проходячи повз знак, що дозволяє автопілоту краще орієнтуватися у просторі.

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Оскільки Німеччина готується до масового впровадження безпілотного транспорту, були обрані траси з різноманітним рельєфом і дорожніми умовами для випробувань: прямі, звивисті відрізки, а також ділянки з різною кількістю смуг. Усе це дозволяє тестувати технології у реальних умовах.

Попри важливу функцію, новий знак викликає здивування як у місцевих мешканців, так і в іноземних водіїв. Адже інформаційна кампанія щодо його призначення майже не проводилась. Через це багато хто вважає символ схожим на попередження про радіаційну небезпеку, що викликає непотрібне занепокоєння. Експерти зазначають: побачивши такий знак, варто розуміти — десь поряд тестується безпілотник. Тож бути уважнішим на дорозі — не завадить.

Наразі знак не передбачає змін у русі чи обмежень для звичайних авто, але має велике значення для майбутнього безпечного автономного пересування.

Раніше ми писали, що означає дорожній знак «риба переходить дорогу».

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