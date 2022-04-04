На авторинку Росії закінчуються люксові автомобілі

У росіян є кілька місяців для того, щоб придбати люксове авто.

Через напад Росії на Україну країна-агресорка повертається у темні часи, коли імпортні товари були дефіцитом, а автомобіль замість того, щоб бути засобом пересування, перетворився на предмет нереальної розкоші.

На Російському ринку, люксові автомобілі закінчяться вже у найближчі два місяці. Про це повідомляють експерти видавництва "Автоцентр".

Економічні міжнародні санкції впевнено діють та впливають на російський ринок. Наприклад, Mercedes-Maybach S-Class залишилось лише 20 автомобілів на всю країну і їх буде розпродано впродовж одного місяця і це не дивлячись на те, що його ціна 50 мільйонів рублів, що на нормальні гроші означає – 17 663 475 гривень. Така ціна більш ніж у два рази дорожча від рекомендованого цінника.

Трохи краща ситуація з Audi, Mercedes-Benz, BMW, Jaguar, Land Rover и Porsche. В середньому залишилось по 50 автомобілів кожної марки. Більше всього запасів у Mercedes-Benz, а менше всього – Jaguar. Улюблених росіянами Porsche та Infiniti залишилось приблизно 100 одиниць.

Як зазначають експерти, усього через 1-1.5 року російський ринок покине половина автомобільних дилерів. Розуміючи, що цього неможливо уникнути, продавці впевнено продовжують підіймати ціни на свої автомобілі.

Нагадаємо, що Peugeot та Fiat заявили про зупинку виробництва своїх авто у Росії.

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