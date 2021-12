На бортовому комп'ютері електромобілів Tesla тепер можна грати у відеоігри, це вже викликало занепокоєння

Критика не змусила на себе довго чекати.

Tesla випустила оновлення програмного забезпечення, разом з яким власникам електрокарів стали доступні відеоігри.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у машинах Tesla можна запускати ігри на бортовому комп’ютері прямо під час руху. Відповідне оновлення компанія випустила минулого літа – власники електромобілів можуть розкладати пасьянси, грати в Sky Force Reloaded (класичного жанру shoot’em up), а також насолоджуватися інді-стратегією The Battle of Polytopia: Moonrise.

Зазначається, що перед початком гри на екрані з'являється попередження, що під час руху автомобіля можуть грати лише пасажири. Гра почнеться, як тільки користувач натисне кнопку, що підтверджує, що він є пасажиром. Однак на цю кнопку може натиснути водій.

Нова функція вже привернула увагу Національного управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Експерти побоюються, що ігри відволікатимуть водіїв та викличуть зростання кількості смертельних аварій, адже відволікання уваги під час водіння – причина багатьох смертей на дорогах США.

За даними NHTSA, лише у 2019 році через неуважність водіїв у країні загинуло 3 142 особи. І, ймовірно, ця кількість занижена, тому що не всі водії зізнаються, що не стежили за дорогою. Особливу тривогу у регулятора викликають сучасні машини, напхані всілякою електронікою, адже кожен з девайсів, покликаних підвищити комфорт, може стати загрозою безпеці. А ще в 2017 році результати дослідження показали, що багато функцій автомобільних інформаційно-розважальних систем притягують занадто багато водійської уваги, стаючи загрозою безпеці: вчені Університету Юти встановили, що системи можуть відвернути увагу водія на 24 секунди і довше, і це може виявитися критичним в умовах дорожнього руху.

Багато автовиробників блокують сенсорні екрани та деякі функції бортових систем, коли машина перебуває в русі. Наприклад, на машинах марок концерну Stellantis перегляд фільмів доступний лише в тих випадках, коли автомобіль перебуває на стоянці. Tesla протягом останніх років додавала ігри в свою систему. Причому раніше вони також були недоступні в режимі руху, але кілька місяців тому чомусь було ухвалено рішення відмовитись від такого обмеження.

