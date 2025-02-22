На дорогах з’явився новий знак із двома камерами D-51a: що він означає

На європейських автошляхах з’явився новий дорожній знак D-51a, який попереджає водіїв про ділянки з секційним контролем швидкості. Зображення двох камер на знаку сигналізує про підвищений контроль на дорозі.

Про це пише Автотема.

Зокрема, такий знак є вже в Польщі. Секційний контроль швидкості фіксує не тільки моментальні порушення, але й дозволяє вимірювати середню швидкість автомобіля на певному проміжку дороги. Камери реєструють транспортний засіб на в’їзді та виїзді з контрольованої ділянки, а потім система розраховує середню швидкість. У разі порушення обмеження швидкості власнику автомобіля виписують штраф.

Позначення закінчення ділянки контролю швидкості здійснюється знаком D-51b, що має червоне перекреслення, яке вказує на припинення дії системи.

На українських дорогах часто зустрічається знак 5.76 — "Автоматична відеофіксація порушень ПДР", який інформує водіїв про можливість автоматичного фіксування порушень, але не контролює середню швидкість, як це робиться в Європі.

Нагадаємо, в Україні нещодавно почали встановлювати новий дорожній знак, який отримав народну назву "крапка в трикутнику". Офіційно він позначає "Місце (ділянка) концентрації дорожньо-транспортних пригод" і має код 1.41 у ПДР.

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