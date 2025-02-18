На дорогах з’явився новий знак із велосипедом M12: що він означає

Правила дорожнього руху в Європі постійно оновлюються, щоб відповідати сучасним реаліям та покращувати безпеку на дорогах. Одним із таких нововведень став дорожній знак M12, який містить зображення велосипеда та маленькі жовті стрілки.

Про це пише видання Автотема.

Цей знак викликає подив у багатьох водіїв, оскільки його значення досі мало кому відоме навіть у країнах, де він уже використовується.

Знак M12 вперше з’явився у Франції 2010 року й поступово поширюється на дорогах інших країн. Його головне призначення – дозволити велосипедистам проїжджати на червоне світло світлофора, якщо це не створює загрози для інших учасників руху. Це означає, що червоний сигнал для велосипедистів не є обов’язковим зупиненням, а лише вимагає поступитися дорогою транспортним засобам, які рухаються на зелений сигнал.

Впровадження цього знаку має кілька важливих цілей. По-перше, він сприяє впорядкуванню руху велосипедистів у містах та зменшенню заторів. По-друге, такий підхід заохочує людей використовувати велосипеди як зручний і швидкий засіб пересування. По-третє, він допомагає скоротити час очікування на перехрестях, що робить рух динамічнішим і ефективнішим. По-четверте, M12 підвищує безпеку велосипедистів, дозволяючи їм швидко залишати небезпечну зону поруч із автомобілями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що означає дорожній знак "Нерівна дорога" і чому його не варто ігнорувати.

Читайте також: