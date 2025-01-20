На дорогах з’явився новий знак заборони

Цей знак позначає ділянки, де водіям авто заборонено обганяти мотоцикли та велосипеди.

На дорогах європейських країн почали встановлювати нові знаки, які можуть викликати запитання у водіїв. Один із таких — червоне коло, де на білому тлі ліворуч зображено автомобіль, а праворуч — двоколісний транспорт.

Про це повідомляє видання "Новини Ю".

Цей знак вперше з’явився в Німеччині і має на меті підвищити безпеку дорожнього руху. Він позначає ділянки, де водіям авто заборонено обганяти двоколісні транспортні засоби, такі як мотоцикли та велосипеди. А от останнім обганяти один одного дозволяється.

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Порушення цієї заборони загрожує автомобілістам стягненням у сумі до 70 євро (близько 3 тисяч гривень за актуальним курсом). У разі виникнення аварійної ситуації розмір штрафу збільшується до 300 євро (13 тисяч гривень).

Експерти зазначають, що встановлення таких знаків суттєво зменшує ризик аварій, адже забезпечує більше простору для двоколісного транспорту, який часто виявляється вразливим на вузьких дорогах Європи.

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