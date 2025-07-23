ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
643
Час на прочитання
1 хв

На дорогах України з’явився новий знак із зеленою каймою: що він означає

Нові знаки із зеленою обвідкою закликають водіїв зменшити швидкість у небезпечних зонах.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Новий дорожній знак

Новий дорожній знак

Водії в Україні почали помічати новий тип дорожніх знаків — круглі таблички з зеленою каймою та чорними цифрами на білому фоні., ці знаки не є обов’язковими до виконання, але містять важливу інформацію для безпечного руху.

Про це повідомляє mAuto.

Йдеться про рекомендовану швидкість руху. Такі знаки найчастіше встановлюють у потенційно небезпечних місцях: біля шкіл, у житлових кварталах або на складних поворотах і ділянках дороги. Вони слугують попередженням для водія — зменшити швидкість і бути уважнішим у цих зонах.

Варто зауважити, що перевищення вказаної швидкості не карається штрафом, адже знак має рекомендаційний характер. Водночас його мета — зменшити ризик аварій у зонах підвищеної небезпеки.

Подібні знаки вже давно використовуються в низці країн Європи, таких як Норвегія та Німеччина, де вони також виконують переважно інформаційну функцію. У таких випадках знак діє радше як попередження, ніж як пряма заборона.

Упровадження нових знаків в Україні є кроком до підвищення культури водіння та безпеки дорожнього руху — навіть без санкцій, вони можуть зменшити кількість ДТП у критичних зонах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився новий дорожній знак у вигляді білого кола з чорними трикутниками. Він не пов’язаний із радіацією, а слугує інноваційним орієнтиром для автономних автомобілів, допомагаючи їм точніше визначати своє положення на дорозі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie