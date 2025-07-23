На дорогах України з’явився новий знак із зеленою каймою: що він означає

Новий дорожній знак

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Водії в Україні почали помічати новий тип дорожніх знаків — круглі таблички з зеленою каймою та чорними цифрами на білому фоні., ці знаки не є обов’язковими до виконання, але містять важливу інформацію для безпечного руху.

Про це повідомляє mAuto.

Йдеться про рекомендовану швидкість руху. Такі знаки найчастіше встановлюють у потенційно небезпечних місцях: біля шкіл, у житлових кварталах або на складних поворотах і ділянках дороги. Вони слугують попередженням для водія — зменшити швидкість і бути уважнішим у цих зонах.

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Варто зауважити, що перевищення вказаної швидкості не карається штрафом, адже знак має рекомендаційний характер. Водночас його мета — зменшити ризик аварій у зонах підвищеної небезпеки.

Подібні знаки вже давно використовуються в низці країн Європи, таких як Норвегія та Німеччина, де вони також виконують переважно інформаційну функцію. У таких випадках знак діє радше як попередження, ніж як пряма заборона.

Упровадження нових знаків в Україні є кроком до підвищення культури водіння та безпеки дорожнього руху — навіть без санкцій, вони можуть зменшити кількість ДТП у критичних зонах.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився новий дорожній знак у вигляді білого кола з чорними трикутниками. Він не пов’язаний із радіацією, а слугує інноваційним орієнтиром для автономних автомобілів, допомагаючи їм точніше визначати своє положення на дорозі.

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