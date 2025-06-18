На дорогах з’явився новий дорожній знак F-23 із заплутаними стрілками: що він означає

Новий дорожній знак F-23 / © autotheme.info

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Для українців, які їдуть за кордон, особливо в Польщу, нові дорожні знаки можуть бути незнайомими. Наприклад, у Польщі з’явився новий дорожній знак F-23 із заплутаними стрілками. Щоб уникнути непорозумінь, кожен водій повинен знати, що він означає і як правильно їм користуватися.

Про це повідомляє Interia.

Новинка стосується так званої середньої багатоцільової смуги — додаткової смуги руху, що з’являється між основними смугами на певних ділянках доріг. Її головна мета — полегшити водіям виконання повороту ліворуч або безпечний в’їзд у загальний потік транспорту. Водії, які збираються повернути ліворуч, можуть зайняти цю смугу, де чекатимуть зручного моменту для маневру.

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Новий знак F-23 офіційно позначає цю середню багатоцільову смугу і розміщується на ділянках дороги між перехрестями. Ця смуга призначена для транспортних засобів, що повертають з головної дороги або в’їжджають на неї з другорядних вулиць, стоянок чи прилеглих територій. Важливо, що на дорозі з такою смугою заборонено обгін.

Хоча знак F-23 офіційно введений нещодавно, схожі ділянки з широкими острівцями між смугами вже довгий час існували на польських дорогах. Раніше ці місця не мали чіткого позначення, і водії часто використовували їх для поворотів чи в’їзду у потік.

Якщо середня багатоцільова смуга перевищує довжину у 500 метрів, знак F-23 повторюється, а на її кінці встановлюється табличка «Кінець» для інформування водіїв про завершення цієї особливої смуги.

Таким чином, новий знак має на меті зробити дорожній рух безпечнішим і зрозумілішим, а також зменшити кількість аварійних ситуацій під час поворотів та в’їзду на головну дорогу. Водіям радять уважно стежити за новими позначеннями і дотримуватися правил дорожнього руху.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився завий дорожній знак із чорною стрілкою в червоному колі.

Також ми писали про те, що в Україні до 20 серпня водії мають отримати «Код 95». Це по-перше, стосується тих, хто працює за кордоном.