На дорогах з’явився новий дорожній знак з медузою: що він означає

Новий дорожный знак / © MMR

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На іспанських дорогах тепер можна помітити незвичайний дорожній знак — на ньому намальована медуза та знак питання. Цей символ може здатися дивним, але він несе важливу інформацію для водіїв: в окремих випадках ближнє світло фар вже не є обов’язковим.

Про це пише MMR.

Зазвичай цей знак розміщують одразу після тунелів, де ще раніше перед входом вимагали обов’язкового вмикання фар для забезпечення безпеки руху. Перед самим тунелем лишається звичний знак, що зобов’язує водіїв увімкнути ближнє світло.

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Новий знак дає водіям право вирішувати самостійно, чи тримати фари ввімкненими після тунелю, враховуючи видимість та погодні умови. Однак це не означає, що можна зовсім відмовитися від світла — його використання залишається важливим елементом безпеки.

За порушення правил щодо використання фар у тунелях передбачений штраф — до 200 євро. Сучасні автомобілі, оснащені датчиками світла, автоматично вмикають фари, а в автомобілях без такої функції водіям доводиться контролювати це вручну.

Таким чином, новий знак допомагає адаптувати правила світлового режиму до реальних дорожніх умов, даючи водіям більшу свободу, але без шкоди для безпеки руху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на дорогах з’явився новий дорожній знак з трьома автомобілями. Також ми розповідали про те, що він означає і де його можна побачити.

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