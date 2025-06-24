На дорогах з’явився новий знак із зображенням напівавтомобіля, оточеного чотирма фігурами: що він означає

Новий дорожній знак / © ampercar.com

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Для українців, які подорожують автівкою за кордоном, знайомство з незвичними дорожніми знаками може стати справжнім викликом. Один із таких — новий знак у Німеччині, який виглядає як квадрат із силуетом «розрізаного» навпіл автомобіля, оточеного фігурами людей. На перший погляд, може здатися, що це черговий абстрактний символ. Але насправді він має дуже конкретне значення.

Про це пише AMPERCAR.

Новий дорожній знак, який досі викликає плутанину серед водіїв Німеччини, хоча його офіційно ввели ще у 2020 році, не всі знають, що цей знак позначає спеціальні паркувальні місця для каршерінгових авто — тобто транспортних засобів спільного користування.

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Знак має номер 1010-70 і вказує, що паркуватися тут можуть лише машини, зареєстровані в офіційних каршерінгових компаніях. Якщо ж це звичайне приватне авто — навіть якщо його власник здає машину в оренду — зупинятись на такому місці заборонено. Порушення правил коштуватиме водію як мінімум 55 євро штрафу, а іноді ще й евакуацію на штрафмайданчик.

Причина появи такого знаку — оптимізація міського простору. Один автомобіль для спільного користування, за підрахунками німецьких транспортних компаній, може замінити до 13 приватних. Це дозволяє зменшити затори, скоротити кількість припаркованих авто та зробити міста більш екологічними та зручними для життя.

Втім, через те, що багато людей не знають або ігнорують значення знаку, кількість порушень зростає. У місті Ессен, наприклад, щодня евакуюють до 8 машин через неправильне паркування на місцях для каршерінгу. Судові справи вже довели, що такі штрафи та евакуації є законними — навіть якщо поруч є вільні місця й автомобіль не заважає руху.

У майбутньому такі знаки можуть з’явитися і в інших країнах, зокрема в Україні. Тож варто звикати звертати увагу на нові символи на дорогах і розуміти їх призначення — це частина сучасної культури міського транспорту.

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Повідомляється, що паркування без дозволу на місцях, позначених знаком 1010-70, — це не дрібне порушення, а серйозна помилка, яка може дорого коштувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився новий дорожній знак із чорною стрілкою в червоному колі та розповідали, що він означає.