На дорогах з’явився новий знак зі смугами й авто: що він означає

Новий дорожній знак

На дорогах Європи почали встановлювати новий попереджувальний знак із кодом Р-33 — білий трикутник із червоною облямівкою, чорними смугами та зображенням автомобіля. Його головна мета — попередити водіїв про небезпеку поганої видимості.

Про це повідомило видання «Твоя МАШИНА».

Першою країною, де запровадили знак, стала Іспанія. Його розміщують у місцях, де часто бувають густі тумани, сильні дощі або дим від лісових пожеж. За словами іспанського дорожнього інженера Мануеля Лопеса, «якщо водій бачить цей знак, він має розуміти, що попереду ділянка, де очі вже не головний помічник», — розповідає іспанський дорожній інженер Мануель Лопес. «Тут потрібно зменшити швидкість і перейти на ближнє світло». У цей момент слід зменшити швидкість і перейти на ближнє світло.

Раніше на попереджувальних табличках використовували дрібні цяточки, але випробування показали, що смуги помітніші навіть у дощ і сніг. Саме тому новий дизайн планують зробити стандартним для всіх країн ЄС. Його вже тестують у Франції, Німеччині та Італії.

У гірських районах, зокрема на серпантинах Піренеїв, знак має особливе значення. Тут туман може опуститися буквально за хвилину, тому водіям радять одразу вмикати ближнє світло, тримати дистанцію та уникати дальнього променя, який створює світлову завісу.

Фахівці нагадують: побачивши знак Р-33, потрібно бути максимально зосередженим і орієнтуватися на розмітку — вона допоможе безпечно подолати ділянку з обмеженою видимістю.

Нагадаємо, водії на дорогах помітили новий дорожній знак «піщана квітка». Як виявилося у ньому ховається глибокий сенс.