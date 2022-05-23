На Харківській кільцевій дорозі невдовзі забезпечать проїзд

Укравтодор працює над забезпеченням проїзду навколо Харкова по кільцевій дорозі. Про це повідомляє пресслужба відомства.

“Роботи виконуються на відрізку від П'ятихатської транспортної розв'язки в бік Роганського житлового масиву, а також на дорозі М-20 Харків – Щербаківка в районі Екопарку”, - зазначили в Укравтодорі.

Наразі близько 20 осіб та 10 одиниць спецтехніки очищують вже розміновані ділянки дороги від залишків техніки, сторонніх предметів і бруду, після чого дорожники приступлять до аварійного ремонту уражених ділянок дороги, ремонту бар'єрної огорожі та автопавільйонів, заміні дорожніх знаків тощо.

Укравтодорі підкреслили, що Харківська кільцева дорога є стратегічно важливим транспортним коридором для міста, вона складається з відрізків 5 державних доріг загальною протяжністю 82 км.

Минулого року тут відновили дорожнє покриття на 3-х ділянках загальною протяжністю понад 55 км, а цього року планували повністю завершити ремонт. “Але через повномасштабне військове вторгнення росії в нашу країну всі інфраструктурні об'єкти на паузі”, - додали у відомстві.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у деяких звільнених населених пунктах Харківщини розпочинають роботу мобільні пункти Укрпошти, а в Чугуєві та Північній Салтівці планують побудувати нове житло.

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