На нові автомобілі Mercedes-Benz доведеться чекати понад рік: причина

На нові автомобілі Mercedes-Benz доведеться чекати понад рік: причина

У компанії проблеми з виробництвом через дефіцит чипів.

Замовникам автомобілів Mercedes-Benz доведеться чекати на свої автомобілі понад рік через перебої у виробництві.

Про це з посиланням на генерального директорка Daimler Олу Калленіуса повідомляє Reuters.

У компанії почалися проблеми із виробництвом через нестачу чипів, від якої страждає зараз вся індустрія.

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"Попит на Mercedes-Benz величезний, але водночас, на жаль, існують серйозні обмеження. Для деяких моделей час очікування довший, ніж ми хотіли б, в деяких випадках - понад рік", - сказав Калленіус.

Він повторив попередній прогноз, що проблеми з постачанням чіпів продовжаться до 2023 року.

Гендиректор називає такі терміни через те, що в основних країнах-постачальників напівпровідників досі є структурні проблеми та вводяться карантини, спричинені пандемією коронавіруса.

Раніше повідомлялося, що дефіцит чипів завдасть автопрому катастрофічні збитки у 2021 році. У світі через це не буде вироблено 7,7 мільйонів автомобілів.

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