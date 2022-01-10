На оновленій версії однієї з моделей LADA знайшли серйозний дефект

На оновленій версії однієї з моделей LADA знайшли серйозний дефект

Через нього автомобіль стає повністю знерухомленим.

Рестайлингова версія LADA Vesta з приставкою FL зіткнулася з серйозним дефектом.

Про це повідомляє Motor із посиланням на спільноту Avtograd News.

Зазначається, що під час фінальних випробувань на чотирьох з восьми автомобілів, що увійшли в останню зібрану партію, перестає працювати цифрова панель приладів, яку новинка повинна отримати в "багатих" версіях. Збій у роботі "приладки" спричиняє відмову всього електричного ланцюга автомобіля, внаслідок чого Vesta стає повністю знерухомленою.

На сьогоднішній день "АвтоВАЗ" зібрав понад дві сотні тестових екземплярів рестайлингової LADA Vesta. До березня 2022 року, на який намічено старт виробництва новинки, в рамках налагодження технологічного ланцюжка з конвеєра зійде вже кілька сотень серійних автомобілів. Ймовірно, дефект встигнуть усунути.

Перше велике оновлення в історії моделі, що вийшла на ринок у 2015 році, принесе легкі зміни в екстер'єрі, світлодіодну оптику в топових комплектаціях, а також перероблений салон із 10-дюймовим вертикальним планшетом мультимедійної системи та цифровою "приладкою". Інтер'єр уже неодноразово потрапляв в об'єктиви шпигунів без маскування.

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