На основних авторинках Європи зафіксований суттєвий сттрибок цін на вживані авто: як це торкнеться України

Придбати автомобіль за адекватний цінник скоро буде неможливо.

Вже, мабуть, кожна людина, яка цікавиться автомобілями, чула про кризу, яку спровокував брак напівпровідників та чіпів. Це означає, що нові автомобілі відвантажуються зі значною затримкою. Щоб придбати авто з салону, замало мати тільки гроші, треба ще запастися часом та терпінням. Хто не згоден чекати, йде на вторинний ринок та купляє собі свіже авто з маленьким пробігом. Виходить, що вживаних автомобілів стає менше і це створює дефіцит на ринку, внаслідок чого ціни шалено ростуть.

Більше за все ці коливання відчуває Європа. Наприклад, у Німеччині було зафіксоване рекордне здорожчання вживаних автомобілів. Особливо легковиків віком від 3 років, які пробігли не більше ніж 20 тисяч кілометрів. Про це повідомляє агентство DAT Group.

Найбільше у ціні зросли саме бензинові автомобілі - приблизно на 59,3%. Дизельні також не пасуть задніх, вони зросли на 56,2%. Звісно, обидва показники за останні 30 років рекордні для Німеччини. Тут все просто, покупцям простіше придбати вживане авто, адже їх можна забрати «сьогодні на сьогодні», а не чекати кілька місяців, як у випадку з новими.

Також подібна тенденція спостерігається і на ринку Польщі. Та не дивлячись на здорожчання автомобілів, в країні підвищилася кількість продажів. Середня вартість вживаного авто в Польщі у листопаді зафіксована на рекордно високому рівні: 22,5 тисяч злотих (приблизно 150 559 грн). Це — на 18% більше, ніж рік тому.

Якщо врахувати те, що наші автомобілісти ну дуже полюбляють автомобілі, імпортовані з інших країн, то це може значно позначитися і на нашому ринку. Коли автомобілі дорожчають за кордоном, то логічно, що вони подорожчають і у нас. Берете ціну автомобіля, наприклад, у Німеччині, додаєте до неї розмитнення і ось у вас космічний цінник. За такою ж схемою піднімуться ціни і на наші офіційні автомобілі.

Тож, якщо ви плануєте придбати автомобіль, радимо зробити це якнайшвидше, поки ціни зросли ще не сильно. Якщо ви відшукаєте ліквідне авто, то це ще може стати непоганим капіталовкладенням. Поки ціну ростут,ь можна “пограти у перекупника” та заробити грошей.

Пропонуємо ознайомитись з тим, яке авто обрати на українському ринку з бюджетом 10 тисяч доларів.