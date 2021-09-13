На отримання нового авто можна чекати понад пів року: в Україні спостерігається дефіцит машин

На отримання нового авто можна чекати понад пів року: в Україні спостерігається дефіцит машин

Усе через перебої з комплектувальними.

На українському авторинку спостерігається дефіцит машин.

Зростання ВВП в Україні і доступні автокредити вплинули на показники продажу нових автомобілів. Експерти прогнозують, що в цьому році українці можуть купити близько 100 тисяч нових машин, що на 16% вище торішнього показника в 86 тисяч, передає UBR.

Обсяги могли б бути і більше, якби не перебої з поставками комплектувальних на великі автомобільні виробництва, а також їхня переорієнтація на електрокари.

Так, за словами гендиректора Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олега Назаренка, наразі попит на нові автомобілі в Україні перевищує терміни їхніх поставок в Україну, створюючи тим самим своєрідний дефіцит.

"У нас спрацював значний відкладений попит, тому що, наприклад, в 2009 році було продано 621 тисяча нових автомобілів, але від 2014 року почалося сильне падіння - до 60-70 тисяч Тому попит назрівав і зараз він реалізується. І якби не дефіцит, могло б бути продано і більше - близько 150 тисяч", - зазначив Назаренко.

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Розраховувати, що до Нового року дилери будуть робити якісь знижки, не варто, каже Назаренко. Уже зараз терміни поставок деяких популярних комплектацій і моделей потрібно чекати більше пів року.

"По-перше, деякі заводи в період пандемії зупиняли роботу і нові автомобілі не виробляли в принципі. По-друге, саме зараз відчувається проблема з комплектувальними з Китаю - це чіпи і напівпровідники. Автовиробники не можуть випустити більшу кількість автомобілів, тому що вони безпосередньо залежать від цих поставок", - наголосив глава Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

За його словами, на поточному Мюнхенському автосалоні європейські виробники презентують електромобілі і вже фактично не показують нові автомобілі з ДВЗ. Це свідчить про те, що автопромисловість прискореними темпами розбудовується. Але Україна навряд чи до цих змін буде готова так швидко.

"Потрібно враховувати нашу специфіку: за нашою статистикою, 60% покупок в Україні - це вживані автомобілі. А то, що почали більше купувати нові машини, може свідчити і про зростання автокредитування, яке стало більш доступним", - підсумував Бучацький.

Раніше розповідалося про те, що продаж електромобілів у всьому світі зросте на 40%.

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