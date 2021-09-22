На популярному онлайн-майданчику в продаж надійшов мініатюрний електромобіль за 100 доларів

На популярному онлайн-майданчику в продаж надійшов мініатюрний електромобіль за 100 доларів

Він розрахований лише на одну людину.

На китайській торговій онлайн-майданчику Alibaba з'явився в продажу мініатюрний електромобіль.

Про це йдеться на їхньому офіційному сайті.

Зазначається, що вартість цього транспортного засобу, який розрахований лише на одну людину, коштує всього 100 доларів. Утім, тут існує декілька важливих нюансів.

Цей китайський електрокар є найдоступнішим в своєму сегменті. Однак за такою ціною він дістанеться не всім. Адже крім вартості машини потрібно оплатити ще й доставку. Саме тут і починається найцікавіше. На сайті вказано, що в деякі регіони вона може досягати 4 тисяч доларів.

Габарити крихітного електромобіля складають 2 133 міліметра в довжину, а також 900 і 1 495 міліметрів в ширину і висоту, відповідно. За 1 515-міліметрової колісної бази споряджена маса моделі складає 230 кілограмів. Незважаючи на мініатюрні розміри електрокар має 150-міліметровий дорожній просвіт.

Машина має двоє дверей, які відкриваються проти руху, чотири 10-дюймових колеса, дискові гальма, фари і дзеркала заднього виду. Тому формально EV може експлуатувати на міських дорогах.

У рух автомобіль приводить електромотор потужністю 1,3 к.с., який дозволяє розвивати максимальну швидкість 40 км/год. На одному заряді китайський електрокар може проїхати до 60 км. Привід - задній.

Раніше розповідалося про те, що відомий індійський автовиробник вивів на ринок бюджетний електрокар.

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