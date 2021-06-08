На популярному серед українців аукціоні продають розбитий суперкар, який випустили обмеженим накладом

Пробіг цього екземпляра становить усього 2 680 км.

На популярному американському аукціоні Copart продають рідкісний екземпляр суперкара McLaren 600LT Spider.

Відповідне оголошення з'явилося на офіційному сайті організації.

Зазначимо, що ця модель вийшла на ринок обмеженим накладом. Утім,один з примірників вже встиг побувати в ДТП.

copart.com

Як наслідок, в результаті аварії McLaren отримав серйозні пошкодження, але довідка на утилізацію видана не була. Це говорить про те, що відновити 600LT Spider можливо, але процес буде важким і витратним. До того, як потрапити до лав "битків", автомобіль проїхав всього 2 680 км.

Удар припав на передню частину. Постраждав капот, відсутній бампер і пошкоджений радіатор. Також є вм'ятини і подряпини на крилах. Завдяки тому, що у 600LT двигун знаходиться за кабіною, він залишився цілий і не вимагає відновлення. Скільки намір виручити за машину, невідомо. Вартість нового McLaren стартує від 260 тисяч доларів.

copart.com

Додамо, що McLaren 600LT Spider має 3,8-літровий V8 з двома турбінами і віддачею 600 л.с. До "сотні" автомобіль розвиває швидкість за 2,9 секунди.

Раніше розповідалося про те, що на Copart продають рештки суперкара.

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