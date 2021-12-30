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На популярному серед українців автомобільному аукціоні віддають Mercedes-Maybach в ідеальному стані: у чому причина

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На популярному серед українців автомобільному аукціоні віддають Mercedes-Maybach в ідеальному стані: у чому причина

copart.com

Кросовер має мізерний пробіг.

На американському автомобільному аукціоні Copart, який користується популярністю серед українців, виставили цікавий лот.

Відповідне оголошення з'явилося на їхньому офіційному сайті.

Так, ним став кросовер Mercedes-Maybach GLS 600. Його вартість становить понад 150 тисяч євро, але у шанувальників моделі з'явився шанс придбати її в рази дешевше.

Автомобіль виглядає ідеально і не має жодних видимих пошкоджень. У лістингу вказується, що він повністю у робочому стані та проїхав лише 624 км. Утім, кросовер Mercedes-Maybach GLS 600 має певну "підставу".

© copart.com
copart.com

Подивившись на опис, можна побачити, що позашляховик має “відсутній/змінений VIN”. У списку не вказано, чому у Mercedes відсутній або змінений VIN, але одна з можливостей полягає в тому, що позашляховик було вкрадено, а його VIN було видалено або змінено. Після цього його, можливо, було повернуто владою і тепер авто продається страховою компанією.

Виставлений на продаж GLS 600 в ідеальному робочому стані і не має видимих пошкоджень. Зовнішній вигляд прикрашає двоколірна обробка, що поєднує темно-синій із сріблястим, що надає позашляховику дуже стильний та преміальний вигляд. Він також зберігає оригінальні колеса.

© copart.com
copart.com

Додамо, що в Україні офіційний Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC+ можна придбати за ціною від 158 792 євро.

Раніше розповідалося про те, що на Copart вже продають позашляховик 2022 модельного року.

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