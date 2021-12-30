На популярному серед українців автомобільному аукціоні віддають Mercedes-Maybach в ідеальному стані: у чому причина

На популярному серед українців автомобільному аукціоні віддають Mercedes-Maybach в ідеальному стані: у чому причина

Кросовер має мізерний пробіг.

На американському автомобільному аукціоні Copart , який користується популярністю серед українців, виставили цікавий лот.

Відповідне оголошення з'явилося на їхньому офіційному сайті.

Так, ним став кросовер Mercedes-Maybach GLS 600. Його вартість становить понад 150 тисяч євро, але у шанувальників моделі з'явився шанс придбати її в рази дешевше.

Автомобіль виглядає ідеально і не має жодних видимих пошкоджень. У лістингу вказується, що він повністю у робочому стані та проїхав лише 624 км. Утім, кросовер Mercedes-Maybach GLS 600 має певну "підставу".

copart.com

Подивившись на опис, можна побачити, що позашляховик має “відсутній/змінений VIN”. У списку не вказано, чому у Mercedes відсутній або змінений VIN, але одна з можливостей полягає в тому, що позашляховик було вкрадено, а його VIN було видалено або змінено. Після цього його, можливо, було повернуто владою і тепер авто продається страховою компанією.

Виставлений на продаж GLS 600 в ідеальному робочому стані і не має видимих пошкоджень. Зовнішній вигляд прикрашає двоколірна обробка, що поєднує темно-синій із сріблястим, що надає позашляховику дуже стильний та преміальний вигляд. Він також зберігає оригінальні колеса.

copart.com

Додамо, що в Україні офіційний Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC+ можна придбати за ціною від 158 792 євро.

Раніше розповідалося про те, що на Copart вже продають позашляховик 2022 модельного року.