На продаж виставили 24-річний мотоцикл, який ніколи не діставали із заводської упаковки: скільки за нього просять

На продаж виставили 24-річний мотоцикл, який ніколи не діставали із заводської упаковки: скільки за нього просять

Усе своє життя він простояв у гаражі.

На виставили мотоцикл Honda Dream 1998 року випуску.

Відповідне оголошення з'явилося на французькому торгівельному онлайн-майданчику Artcurial.

Зазначається, що з невідомої причини з моменту покупки класичний байк так і не залишив заводську упаковку, провівши усі 24 роки у гаражі власника у напіврозібраному стані.

Судячи з фотографій, 24-річний мотоцикл має первозданний вигляд. На знімках помітно, що байк перебуває у напіврозібраному стані, а деякі його деталі досі покриті заводською плівкою. Крім того, у закритих коробках все ще зберігають комплектувальні. Honda Dream обладнана 50-кубовим одноциліндровим двигуном, віддача якого становить 5,6 кінської сили. Разом із агрегатом працює п'ятиступінчаста механічна трансмісія.

Artcurial

Honda Dream випускали від 1997 до 1998 року. Японські інженери розробили 81-кілограмовий мотоцикл на честь гоночного мотоцикла Honda RC110 початку 1960-х років.

У ході торгів за мотоцикл, що ідеально зберігся, фахівці планують виручити від 5 000 – 10 000 євро.

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