На ринку України представили компактний та водночас бюджетний кросовер

Великий кліренс, гарний дизайн та сучасний салон - це ще не всі переваги Chery Tiggo 2 Pro.

Новий компактний кросовер Chery Tiggo 2 Pro доступний на українському ринку. Тож всі охочі зможуть придбати непоганий автомобіль за адекватним цінником вже сьогодні.

Про це повідомили на сайті офіційного дистриб’ютора автомобілів Chery в Україні компанії «Сі Ей Автомотів».

Під капотом у цього “малюка” бензиновий двигун на 1.5 літра, який видає 109 к. с. та 140 Нм обертального моменту. У порівнянні з попередньою моделлю, лінійку агрегатів Chery повністю переробили тож тепер вони відповідають екологічним стандартам Евро-6. Щодо трансмісії тут все просто – механічна КПП на 5 передач або варіатор CVT.

Максимальна швидкість кросовера становить – 170 км/год. При цьому у змішаному циклі він споживає 7,4 літра бензину на 100 кілометрів. Також інженери Chery залишили головну “фішку” цих двигунів – вони з радістю приймають бензин з октановим числом 92, що допоможе значно зекономити на пальному.

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Також над машиною непогано попрацювали дизайнери. Інтер’єр став більш європейським. Великий дисплей на 9 дюймів, якісні матеріали та гарна мультимедіа - роблять свою справу. Підключення до системи смартфона розширює можливості медіа-системи, дозволяючи використовувати застосунки смартфону, синхронізація відбувається за допомогою протоколу Mirror Link для Android та iOS.

Тут не забули і про безпеку. Автомобіль оснащено якісною камерою, яка дає чітке розуміння того, що відбувається позаду машини, а допомагають їй традиційні парктроніки. Tiggo 2 Pro також, може похизуватися наявністю фронтальних подушок безпеки водія та пасажира, антиблокувальною системою у комбінації з системою розподілення гальмівних зусиль, трекшн-контролем та системою курсової стабілізації дев’ятої серії, але доступна вона у топовій комплектації з варіатором.

Нагадаємо, що нещодавно назвали топ-20 нових кросоверів, які купували українці.