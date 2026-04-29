На що звертати увагу під час вибору вживаного електромобіля: поради водіям

Автомобілісти часто побоюються купувати електрокари з пробігом, вірячи у міфи про «мертві» акумулятори. Однак практика показує: головні проблеми ховаються там, де на них найменше чекають. Виявляти їх потрібно ще до моменту передачі грошей та підписання угоди.

Про це пише Motoryzacja.Interia.

«Незважаючи на побоювання покупців, проблеми з батареями в електромобілях зустрічаються рідко і стосуються лише 0,3% перевірених автомобілів», — наголошують фахівці.

Проте статистика свідчить, що вживані електромобілі демонструють дещо гірші показники надійності, ніж традиційні машини. Так, коефіцієнт ризику для них становить 1,16, тоді як для дизельних двигунів цей показник дорівнює 0,94.

На що ж дійсно варто звертати увагу під час огляду «електрички»? Фахівці детально пояснили це на прикладі популярної моделі Tesla Model 3.

«Основні претензії пов’язані не з мотором або батареєю, а з якістю кузова. Проблеми з алюмінієвими компонентами та складними клейовими з’єднаннями роблять ремонт таких машин вкрай дорогим та специфічним», — підкреслюють автоексперти.

Ця проблема набуває особливого масштабу в українських реаліях. Ні для кого не секрет, що левова частка вживаних електромобілів у нашій країні — це відновлені після серйозних ДТП автомобілі зі США.

У таких випадках експерти дають безапеляційну пораду: перевірка геометрії кузова та якості зварних чи клейових швів стає критично важливою. Саме цей етап діагностики має бути в пріоритеті, залишаючи вимірювання залишкової ємності акумулятора на другому плані. Нехтування цим правилом може перетворити омріяну покупку на фінансову прірву.

