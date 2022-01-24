На українських дорогах з'являться поліцейські "фантоми": коли виїжджають і що відстежуватимуть

На українських дорогах з'являться поліцейські "фантоми": коли виїжджають і що відстежуватимуть

Майже всі правопорушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу.

У вівторок, 25 січня, о 8 годині ранку на перше повноцінне патрулювання заступають так звані поліцейські авта-”фантоми” - спеціальні машини без розпізнавальних знаків, що стежитимуть за порушеннями на дорогах в автоматичному режимі.

Про це повідомили у понеділок, 24 січня, у пресслужбі Патрульної поліції України.

Що це за автомобілі

Наразі з метою прихованого стеження за дотримання ПДР поліція використовує автомобіль Skoda Kodiaq. Надалі марки та моделі авто відкрито не називатимуть, бо це суперечить концепції використання таких комплексів.

Спецавтомобіль сертифікований за модулями "В" та "F" і унормований з усіма вимогам ДСТУ-8809:2018 Національного стандарту України й здатний до фіксації порушень ПДР.

Як фіксуватимуть правопорушення

“Фантоми” оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які надають змогу проводити вимірювання швидкості, як під час руху, так і під час зупинки.

Також читайте Які штрафи за перевищення швидкості в різних країнах світу

Майже всі правопорушення швидкісного режиму будуть фіксуватися в автоматичному режимі без зупинки транспортного засобу порушника.

Не в автоматичному режимі фіксація порушень ПДР здійснюватиметься спецавтомобілем за допомогою двох відеокамер, якими оснащений автомобіль. Вони мають здатність фіксувати порушення ПДР, що відбуваються попереду та позаду службового авто.

Це буде відбуватися досить рідко і стосуватиметься лише найзухваліших і найнебезпечніших порушень ПДР, які будуть помічати інспектори під час патрулювання “фантому”. Наприклад, проїзд на червоне світло чи перетин подвійної суцільної.

Як штрафуватимуть порушників

У "фантомі" патрулюватимуть інспектори. У випадку грубих порушень ПДР, відповідно до вимог статті 35 ЗУ "Про Національну поліцію", вони будуть зупиняти автомобілі порушників та розглядати справи про адмінправопорушення. Притягувати до відповідальності будуть водіїв авто, яких зупинили.

У разі автоматичної фіксації відбувається зчитування та розпізнавання номерних знаків з подальшою перевіркою в базах даних. Системи автоматичної фіксації опрацює відповідні метадані та автоматично сформує постанови про адміністративні правопорушення. До відповідальності притягується власник авто або користувач.

Нагадаємо, українських водіїв хочуть по-новому карати за порушення ПДР. Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді.

Читайте також: