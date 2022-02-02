На український ринок виходить один із найбільших китайських автовиробників: які моделі будуть доступні

На український ринок виходить один із найбільших китайських автовиробників: які моделі будуть доступні

Машини коштують недорого, але дизайн та кількість опцій на високому рівні.

Незважаючи на автомобільну кризу, на український ринок виходить новий автомобільний бренд – BAIC. Китайський концерн заходить до українців відразу з кількома моделями.

BAIC – це один з найстаріших китайських автовиробників. Його заснували 1958 року, і вже від тих часів він випускає легковики, вантажні автомобілі та сільськогосподарську техніку. Та відтепер, і в нашій країні можна буде придбати машину від BAIC. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Першою моделлю на нашому ринку стане кросовер Х3. Цей автомобіль оснастили звичайним двигуном – на 1,5 літра, який видає 116 кінських сил потужності. Двигун працює у парі механічною коробкою передач, або з автоматичною. В базовій комплектації таке авто коштує 14 700 доларів.

Трохи згодом можна буде придбати більш габаритні кросовери BAIC X55 та X7. Обидва мають двигуни – на 1,5 літра з турбіною. В першому варіанті агрегат видає 150 “коней”, а в другому 187 кінських сил.

Також, китайці анонсували рамні позашляховики. BAIC BJ40 Plus має дизайн схожий на брутальний Jeep Wrangler та BAIC BJ80 – його можна назвати реальною копією легендарного Mercedes-Benz G-Class. Тут двигуни вже більш солідні – на 2.3 літра з турбіною, які мають потужність у 250 кінських сил. Йому до пари додали надійну АКПП на 6 передач.

Компанія планує незабаром доповнити лінійку електрокаром із великою батареєю. Та для цього, спочатку планують оцінити попит на свої автомобілі на європейських ринках.

Нагадаємо, що нещодавно китайська автомобільна компанія вирішила судитися з Renault через плагіат.