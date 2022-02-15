На яких авто пересуваються зіркові репери США

Звісно автомобілі дорогі та унікальні, тому завжди можна зрозуміти, що перед вами зірка.

Зіркам потрібно завжди підтримувати свій імідж. Тож, якщо репер співає про багате життя та круті тачки, в його гаражі бодай одне дороге авто повинне бути.

На яких авто їздять успішні репери, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Розпочнемо з репера Flo Rida та його вже культового гіперкара Bugatti Veyron. Співак придбав це авто за 1 мільйон 700 тисяч доларів. І часто використовував його у своїх кліпах та відеороликах. Щоби машина відповідала концепції пісні, їй постійно змінювали колір. Тож білий Veyron спочатку став синім, потім хромованим, а тоді взагалі золотим.

Один з найуспішніших реперів свого покоління Фарелл Вільямс теж може похизуватися колекцією автомобілів. Та вишенькою на його торті став легендарний McLaren SLR. Цих авто залишилося небагато, тому вони дуже цінні. Тільки уявіть цей нереальний симбіоз серйозних автовиробників – Mercedes і McLaren. Інженерам вдалося поєднати всі найкращі технології від обох компаній. І результат вийшов - просто неперевершений. Машина має гарний дизайн, потужний двигун та феноменальну керованість. Тож не дивно, що з кожним роком ці автомобілі тільки дорожчають.

Тепер перейдемо до колишнього учасника гурту G-Unit. Він збирає спорткари і в його колекції є такий цікавий екземпляр, як – Ferrari 430 Stradale. Колись це авто було представлено легендою автоспорту Міхаелем Шумахером, і та презентація підкорила серце репера. Трекове авто адаптоване для доріг загального користування. Воно дуже потужне та має фірмовий дизайн від Ferrari. Колекціонери дуже люблять цей автомобіль, тому за нього правлять багато грошей.

Репер, продюсер та мільйонер – P.Diddy один з найвпливовіших артистів США. Статки зірки шоу-бізу трохи не дотягують до мільярда доларів, тож витрачати гроші на ексклюзивні авто йому не шкода. У своєму гаражі він має дуже рідкісне авто створене на базі Rolls-Royce Phantom, воно має кузов кабріолет. Машина рідкісна, потужна й дуже дорога.

На чому катаються американські зірки, від яких божеволіє світ

Як можна розповідати про автомобілі реп-виконавців, не згадавши про найепатажнішого виконавця у США – Снуп Дога. Звісно за всю свою кар’єру, він мав багато цікавих машин. Але лише одна з них - унікальна. Це купе Cadillac DeVille на прізвисько Снуп Девілль. Цей класичний американський автомобіль модифікували спеціально для репера. Він отримав цікавий зелений колір, гідравлічну підвіску, щоб стильно гарцювати районом, та люстру у салоні. Що сказати, який Снуп Дог, такі і його авто.