На яких автомобілях найчастіше їздять порушники ПДР в Україні: відповідь вас здивує

На яких автомобілях найчастіше їздять порушники ПДР в Україні: відповідь вас здивує

Тож, головним порушником виявились водії автомобілів Volkswagen.

Життя складається з багатьох стереотипів. Деякі люди впевнені, що порушники ПДР їздять виключно на автомобілях BMW.

Та статистика, яку опублікувала на своїй Facebook-сторінці компанія Штрафи.UA, говорить зовсім про інше.

У 2021 році, загальна сума виписаних штрафів сягає - 2,513 мільярдів гривень. Але лише 60% водіїв заплатили за свої порушення, таким чином держава отримала 1,5 мільярдів гривень.

Тепер увага, тримайте себе в руках, але найбільшими бешкетниками за статистикою виявились водії автомобілів марки Volkswagen (471 915 порушень за 2021 рік). Та якщо дивитись на кількість порушників у відсотковому співвідношенні, тоді тут лідером виявились власники Volvo (39,6 % власників цих авто хоч раз отримували постанову). Та не дивуйтесь такій статистиці, адже автомобілів Volvo в нашій країні значно менше, тому і відсоток вищий.

Зараз розглянемо відсоткове співвідношення серед автомобілів, яким поліція найчастіше виписує штрафи. Тут у нас дуже різні переможці: Porsche, Tesla та Dacia. Спочатку, стає незрозуміло, що саме в цьому переліку робить Dacia, але, якщо згадати, як на них їздять служби таксі та каршерінгу все стає на свої місця.

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А ось лідери по сумі штрафів на одне авто за минулий рік такі: DAF XF – 212 штрафів на - 67,3 тисячі гривень; Range Rover – 175 штрафів на - 72,4 тисячі гривень та Lexus -134 штрафа на - 58 тисяч гривень.

Найбільше виписали штрафів у столиці України – Києві (526 455 постанов). Та треба зазначити, що саме кияни найчастіше відразу оплачують свої порушення (89,9%). Другим став - Львів (86.7%), а ось третій - Чернігів (85.9%). Найвідповідальніші водії у Луцьку, в них найменша кількість порушень.

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