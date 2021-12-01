На яких автомобілях найчастіше їздять психопати: названо марки

Водії BMW виявились найагресивнішими на дорогах британії.

Експерти британської компанії Scrap Car Comparison підтвердили стереотип, водії BMW виявляють більшу кількість психопатичних ознак, ніж будь-які інші учасники дорожнього руху.

Про своє дослідження, вони повідомили на своєму офіційному сайті.

2 тисячі британських водіїв пройшли тестування у 2021-му. За результатами опитування найагресивніші водії автомобілів BMW, а ось на другому місці зненацька опинились власники Audi.

Кожен з респондентів вказав марку, тип номерного знака та колір свого авто, а потім пройшов тест на психопатію, за результатами якого і отримав оцінку від 0 до 36.

Якщо людина отримала оцінку від 0 до 18, тоді все нормально. Якщо від 19 до 26 тоді психопатія ймовірна, а ось якщо більше – вітаю, ви психопат.

Водії баварських “коней” вийшли на перше місце із середнім балом 12,1. Наступну сходинку посіли водії Audi з 11,7 балами.

Як розповідають дослідники, водії скоріше виявляють психопатичні риси, такі як поверхневий шарм, грандіозне почуття власної гідності та відсутність докорів сумління чи провини. Тож коли хтось з водіїв не вмикає “поворотники” не приймайте на свій рахунок – це поверхневий шарм та грандіозне почуття власної гідності.

Найспокійнішими водіями виявилися водії Kia та Skoda. Щодо інших картина приблизно така:

№ Марка Бали (від 0 до36) 1 BMW 12.1 2 Audi 11.7 3 Fiat 7 4 Mazda 6.4 5 Honda 6.3 6 Ford 6.1 7 Mercedes-Benz 5.9 8 Citroen 5.8 9 Volkswagen 5.4 10 Hyundai 5.3 11 Renault 5.3 12 Other 5.3 13 Volvo 5.2 14 Nissan 5 15 Peugeot 4.8 16 Toyota 4.7 17 Opel 4.7 18 SEAT 4.3 19 Kia 4.2 20 Skoda 3.2

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