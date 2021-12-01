На яких автомобілях найчастіше їздять психопати: названо марки

Водії BMW виявились найагресивнішими на дорогах британії.
Експерти британської компанії Scrap Car Comparison підтвердили стереотип, водії BMW виявляють більшу кількість психопатичних ознак, ніж будь-які інші учасники дорожнього руху.
Про своє дослідження, вони повідомили на своєму офіційному сайті.
2 тисячі британських водіїв пройшли тестування у 2021-му. За результатами опитування найагресивніші водії автомобілів BMW, а ось на другому місці зненацька опинились власники Audi.
Кожен з респондентів вказав марку, тип номерного знака та колір свого авто, а потім пройшов тест на психопатію, за результатами якого і отримав оцінку від 0 до 36.
Якщо людина отримала оцінку від 0 до 18, тоді все нормально. Якщо від 19 до 26 тоді психопатія ймовірна, а ось якщо більше – вітаю, ви психопат.
Водії баварських “коней” вийшли на перше місце із середнім балом 12,1. Наступну сходинку посіли водії Audi з 11,7 балами.
Як розповідають дослідники, водії скоріше виявляють психопатичні риси, такі як поверхневий шарм, грандіозне почуття власної гідності та відсутність докорів сумління чи провини. Тож коли хтось з водіїв не вмикає “поворотники” не приймайте на свій рахунок – це поверхневий шарм та грандіозне почуття власної гідності.
Найспокійнішими водіями виявилися водії Kia та Skoda. Щодо інших картина приблизно така:
|№
|Марка
|Бали (від 0 до36)
|1
|BMW
|12.1
|2
|Audi
|11.7
|3
|Fiat
|7
|4
|Mazda
|6.4
|5
|Honda
|6.3
|6
|Ford
|6.1
|7
|Mercedes-Benz
|5.9
|8
|Citroen
|5.8
|9
|Volkswagen
|5.4
|10
|Hyundai
|5.3
|11
|Renault
|5.3
|12
|Other
|5.3
|13
|Volvo
|5.2
|14
|Nissan
|5
|15
|Peugeot
|4.8
|16
|Toyota
|4.7
|17
|Opel
|4.7
|18
|SEAT
|4.3
|19
|Kia
|4.2
|20
|Skoda
|3.2
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