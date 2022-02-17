На яких автомобілях пересуваються найвідоміші жінки планети

Жінки обирають дуже різні та доволі цікаві автомобілі.

Багато людей впевнені, що чоловіки краще розуміються в автомобільній сфері, але є жінки, які найкращий приклад зворотнього.

Які автомобілі обирають для себе найвідоміші жінки, дізнавалися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Тільки подивіться на улюблене авто Beyonce. Ця жінка точно розбирається в автомобілях. Перед вами – Rolls-Royce Silver Cloud ll, 1959 року випуску. Цей автомобіль вже давно став класикою. Його не часто побачиш на дорогах, тим паче у США. Екземпляр пройшов повну реставрацію і він у ідеальному стані. На такому авто будь-хто не залишиться без уваги.

А от Madonna вирішила не виділятися з натовпу. І вибрала - звичайний Mini Cooper. Та насправді, в цьому є логіка. Поп-діва не може спокійно навіть по хліб до маркету вийти, а так вона їздить містом, не боячись надокучливих фанатів і папарацці. Автомобіль Мадонни - звичайний, без усіляких модифікацій. Якщо він їхатиме в сусідній з вами смузі, ви навіть не зрозумієте, що за його кермом - музична легенда.

Paris Hilton – королева інтриг, скандалів та улюблениця жовтої преси. Тож недивно, що для щоденних поїздок спадкоємиця багатомільярдного готельного бізнесу вибрала BMW i8 Roadster. Та не звичайний, а обклеєний у дзеркальну плівку кольору веселки. Кожен журналіст тепер знає, де перебуває епатажна зірка. Автомобіль і в класичному варіанті дуже цікавий, а такий - загубити в трафіку просто нереально. Хоча варто пам'ятати, що Періс дуже часто міняє авто, тож на чому вона з'явиться наступного разу – справжня загадка.

Голлівудська зірка Cameron Diaz дуже любить автомобілі. Але на щодень вона придбала не лімузин чи спорткар, а звичайну Toyota Prius. Ймовірно, жінка вирішила наслідувати Мадонну і зайвий раз не потрапляти на очі журналістам. До того ж, такий автомобіль доволі надійний, практичний і економний. А на червону доріжку можна вже й у лімузині.

Автомобілі, якими користуються найвідоміші жінки планети

І наостанок - Megan Fox, яка буквально увірвалась у американський кінематограф. А в автосвіт вона заїхала на легендарному Mercedes-Benz Gelandewagen. Так, автомобіль доволі брутальний, і скоріше - чоловічий. Та якщо згадати, які образи для себе обирає Меган Фокс, то стає зрозуміло - це авто саме для неї.