На яких автомобілях їздять головні зірки світового шоу-бізнесу: відповідь вас здивує

Ні, це не довжелезні лімузини чи навіть спорткари, а звичайні авто.

Коли йдеться про життя суперзірок, завжди в голові вимальовується картина розкоші та багатства. Та через свою популярність, акторам та співакам доводиться маскуватись, щоб не привертати зайвої уваги та спокійно займатися своїми справами.

Тож які автомобілі на повсякдень обирають зірки розбиралися в ефірі програми “ДжеДаі” на телеканалі 2+2.

Сільвестр Сталоне – супергерой нашого дитинства. Актор, без якого не міг обійтися жоден голлівудський бойовик. Звісно, за свою кар’єру Сільвестр заробив на безліч крутих автомобілів. В його автопарку багато дорогих машин, але на щодень у Слая - старенький Volkswagen Phaeton. Авто хоч і трохи тюнинговане, але коштує небагато. Якщо хочеш не привертати забагато уваги, коли просто їдеш по хліб - кращого годі й шукати.

https://mag.auto.ru

А тепер перейдемо до Мел Гібсона. Чоловік, на рахунках якого мільйони доларів - катається на маленькому Smart. На цьому малюку можна без проблем запаркуватися навіть на центральних вулицях мегаполісу. Також він дуже економічний та стильний.

dailymail.co.uk

Колишній губернатор Каліфорнії та просто супер-зірка Арнольд Шварценегер. Це ім’я мабуть знають усі. Та вибрав залізний Арні для звичайних поїздок – Mercedes G-class. Та фішка у тому, що це не звичайний автомобіль, а кастомізований. Арнольд Шварценегер дуже вболіває за екологію, тому він вирішив почати змінювати світ - із себе. Перше, що зробив - звернувся до ательє Kreisel з проханням привчити його кубик до електрики. Хлопці попрацювали дуже добре, тож Арнольд випустив повністю електричний Gelandewagen раніше, ніж це зробив сам Mercedes.

pinterest.com

Але сьогодні під наш приціл потрапили не тільки кіноактори. Ось Мадонна – поп-зірка, що їздить на звичайному Mini Cooper S. Тут працює та сама логіка, що й у Мела Гібсона - затишна мініатюрна машинка, на якій легко паркуватися та їздити містом.

https://www.thisismoney.co.uk

А от Том Хенкс поважає справжню класику. Тож його вибір – Toyota Land Cryiser FJ-40 з далеких уже вісімдесятих. Цей автомобіль актор придбав для душі. Тож не пошкодував грошей і повернув його до ідеального стану. Та їздити на цій Toyota щодня - забагато для Тома. Частенько його можна побачити і на таксі. Або ж взагалі - на велосипеді. Це доводить просту істину - якщо ти справді кумир мільйонів, жодних "понтів" тобі не треба.

motor1.com

Пропонуємо також ознайомитись з добіркою - Що можна придбати на автомобільному ринку України до 6 тисяч доларів.