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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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207
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На заводі Tesla помітили замасковані авто: що відомо

Дрон зафіксував дві закриті Tesla, які тестували разом із автономною Model Y.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Cybertruck

Cybertruck / © insideevs.com

На території заводу Tesla Giga Texas з дрона зняли два замасковані автомобілі, які супроводжувались Cybertruck під час дорожніх тестів.

Відповідні кадри опублікував ентузіаст Джо Тегтмеєр.

На відео нова Model Y рухається повністю автономно завдяки системі FSD Unsupervised, а за нею слідують дві закриті машини під супроводом Cybertruck.

Експерти припускають, що це можуть бути тестові версії Model Y Performance, яку ще не презентували, або прототипи нових бюджетних моделей на базі платформи Model Y. Натяк на останнє підтверджує і віцепрезидент Tesla Ларс Мораві, який зазначав, що майбутні авто зберуть дизайн-код наявних.

Тести відбуваються напередодні анонсу Tesla щодо дешевших електромобілів, виробництво яких планують запустити вже 2025 року.

Раніше ми повідомляли, як відмити лобове скло машини до блиску.

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Дата публікації
Кількість переглядів
207
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