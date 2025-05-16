На заводі Tesla помітили замасковані авто: що відомо

Cybertruck / © insideevs.com

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На території заводу Tesla Giga Texas з дрона зняли два замасковані автомобілі, які супроводжувались Cybertruck під час дорожніх тестів.

Відповідні кадри опублікував ентузіаст Джо Тегтмеєр.

На відео нова Model Y рухається повністю автономно завдяки системі FSD Unsupervised, а за нею слідують дві закриті машини під супроводом Cybertruck.

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Експерти припускають, що це можуть бути тестові версії Model Y Performance, яку ще не презентували, або прототипи нових бюджетних моделей на базі платформи Model Y. Натяк на останнє підтверджує і віцепрезидент Tesla Ларс Мораві, який зазначав, що майбутні авто зберуть дизайн-код наявних.

Тести відбуваються напередодні анонсу Tesla щодо дешевших електромобілів, виробництво яких планують запустити вже 2025 року.

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