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На заводі Tesla помітили замасковані авто: що відомо
Дрон зафіксував дві закриті Tesla, які тестували разом із автономною Model Y.
На території заводу Tesla Giga Texas з дрона зняли два замасковані автомобілі, які супроводжувались Cybertruck під час дорожніх тестів.
Відповідні кадри опублікував ентузіаст Джо Тегтмеєр.
На відео нова Model Y рухається повністю автономно завдяки системі FSD Unsupervised, а за нею слідують дві закриті машини під супроводом Cybertruck.
Експерти припускають, що це можуть бути тестові версії Model Y Performance, яку ще не презентували, або прототипи нових бюджетних моделей на базі платформи Model Y. Натяк на останнє підтверджує і віцепрезидент Tesla Ларс Мораві, який зазначав, що майбутні авто зберуть дизайн-код наявних.
Тести відбуваються напередодні анонсу Tesla щодо дешевших електромобілів, виробництво яких планують запустити вже 2025 року.
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