Наче болід Формули-1: у Мережі з'явилося відео, як розганяється найшвидший серійний автомобіль в історії

Зсередини це має доволі ефектний вигляд.

Як відомо, нещодавно компанія Tesla презентувала електрокар Model S Plaid, який став найшвидшим серійним автомобілем у світі.

Американська компанія офіційно заявила, що її Tesla Model S Plaid може розігнатися до максимальних 320 км/год, а на те, щоб подолати першу позначку в 100 км/год їй потрібно всього 1,99 секунди. Це, власне, й вирішили показати на камеру, передає Electrek.

Так, після офіційної частини заходу запрошена публіка змогла покататися на серійних Model S Plaid. Щоправда, не самостійно, а лише в якості пасажирів: автомобілями управляли професійні водії.

I just went 0-60 MPH in about 2 seconds and 0-100 MPH in about 4 seconds with 4 people in the car @Tesla just broke the laws of physics my friends I’m sorry but that’s truly alien. Thanks for the fun @elonmusk pic.twitter.com/2J95Ot9TO9 — Everyday Astronaut (@Erdayastronaut) June 11, 2021

Цікаво, що цей неймовірний показник не позначився на запасі ходу, оскільки електрокар здатний подолати до 624 км на одній зарядці батареї. До того ж підтримується швидка зарядка: за 15 хвилин запас поповнюється на 300 км ходу. Щодо потужності, то вона складає 1 020 "коней".

Також читайте Історичні тунелі Ілона Маска під Лас-Вегасом були розкритиковані першими користувачами

За великим рахунком, в такому швидкому сімейному седані немає великого сенсу, тому під час презентації Ілон Маск розповів, що саме стало причиною створення Models S Plaid. Це зовсім не бажання побити рекорди швидкості або втерти носа конкурентам - Tesla розробила шалену Model S для того, щоб показати, що електромобіль - це кращий автомобіль. Для компанії було важливо продемонструвати майбутнє відновлюваної енергії, і Model S Plaid стала для цього яскравим прикладом.

Раніше розповідалося про те, що Ілон Маск вирішив відмовитися від найкрутішої флагманської моделі Tesla.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання