Наче новий: на продаж виставили пікап Toyota з пробігом у 150 км

Наче новий: на продаж виставили пікап Toyota з пробігом у 150 км

Цей екземпляр майже 30 років простояв у гаражі.

На продаж виставили пікап Toyota Hilux 1993 року випуску.

Відповідне оголошення з'явилося на Mecum Auctions.

Зазначається, що цей транспортний засіб останні 28 років простояв у гаражі, про що свідчить його мізерний пробіг - 151 км. Попри це, автомобіль зберігвся в досить чудовому стані.

Автомобіль у кольорі Forest Green Metallic був куплений новим у дилера Toyota у штаті Нью-Гемпшир. За час простоювання в гаражі стали непридатними паливний насос, масляний і повітряний фільтри, паливний бак і шини Goodyear AT – їх довелося замінити. Всі інші деталі та вузли залишилися оригінальними. Як видно з фотографій, темно-зелена фарба не вигоріла, а хромовані бампери не потьмяніли.

Mecum Auction

Під капотом Toyota Hilux атмосферний 114-сильний 4-циліндровий бензиновий двигун об'ємом 2,4 літра. Коробка передач - 5-ступінчаста "механіка", є повний привід та знижувальна передача. Комплектація небагата: салон оздоблений сірою тканиною та практичним пластиком, немає ні магнітоли, ні електросклопідіймачів.

Утилітарний 28-річний пікап має бути недешевим — японські журналісти з'ясували, що у вересні ця ж машина з пробігом 84 милі (135 кілометрів) змінила власника за 45 100 доларів, і віддавати рамну вантажівку дешевше за цю суму резону немає.

Продавати Toyota Hilux планують на початку 2022 року.

Раніше розповідалося про те, що в США за 7,5 тисячі доларів продали 27-річний український автомобіль.