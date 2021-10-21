Наче в літаку: британці створили незвичайний кемпер на базі Land Rover Defender

Він поки що немає інтер'єру, але компанія шукає замовника, щоб зробити для нього індивідуальний дизайн.

Британці Duckworth презентували кемпер Aerover, який поєднує раму і передню частину старомодного Land Rover Defender з кузовом, натхненним трейлерами в аеростилі 1930-х років.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Зараз компанія шукає клієнта, який захоче замовити індивідуальний інтер’єр для цієї першої збірки. Зазначається, що автомобіль має ідеальний розмір, щоб вмістити компактний житловий простір, але він також досить малий, щоб ним можна було маневрувати на дорозі.

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Duckworth взяв поцинковане шасі Defender 130 та самовирівнюючу пневмопідвіску. Кемперу встановили 2,5-літровий п’ятициліндровий турбодизель Td5 з новими паливними форсунками та переробленою системою управління двигуном. Налаштування зчеплення полегшують перемикання передач. В якості альтернативи клієнт може замовити двигун і коробку передач від BMW X5.

Компанія робить задню житлову зону з алюмінієвої рами та алюмінієвими панелями, приклеєними до неї. Кожен виріб буде виготовлений вручну. У вразливих точках використовують композитні матеріали.

Електроенергію подаватимуть сонячні панелі, встановлені на даху, та літієва батарея на 200 ампер-годин. Кондиціонування та опалення забезпечуватиме дизельний двигун. Aerover буде стандартно поставлятися з портативним туалетом, але покупець може замовити щось інше.

Facebook / Duckworth Overland Ltd

Раніше повідомлялося, що австралійці створили трейлер для кемпінгу, в якому можна жити без підключення до мереж.

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