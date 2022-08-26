Національна мережа АЗК UPG завезла на український ринок високооктановий бензин upg100

Найбільш очікуваний автолюбителями upg100 вже в продажу! Віднедавна на усіх АЗК національної мережі UPG знову можна заправити авто унікальним високооктановим бензином.

upg100 – саме те поєднання європейської якості та української потужності, яке забезпечує динамічний рух сучасної автівки. Бензин підвищеної якості задовольнить потреби як спорткарів, так і харизматичних легкових автомобілів.

Автолюбителі, які обожнюють динамічний рух, без вагань обирають пальне з октановим числом 100, яке полегшує запуск двигуна та забезпечує автівці швидкий розгін.

Що стосується харизматичних авто, то за умови справної роботи всіх деталей, високооктановий бензин здатен збільшити потужність і знизити витрати пального. Крім того, на впускних клапанах і в камері згоряння утворюватиметься значно менше нагару та відкладень.

Важливо, що upg100 не має жодних присадок, а вміст органіки в ньому мінімізовано. Таких властивостей було досягнуто виключно завдяки високій технологічності виробництва.

Брендовий бензин з підвищеним октановим числом оберігає паливну систему авто, збалансовано розподіляє суміші по циліндрах двигуна, збільшуючи його ресурс. Знижений вміст сірки, бензолу та ароматичних вуглеводів зменшує корозію на деталях, за що автомобіль вам точно буде вдячний.

Менше споживання пального та екологічна безпека – важливі переваги, за які водії цінують upg100. Відомо, що якісне пальне виділяє в процесі згоряння більшу кількість енергії, а отже, і витрати його менші. Воно є безпечним не тільки для двигуна, а й для довкілля.

Перед тим, як потрапити в бак автомобіля, пальне проходить багаторівневу перевірку, що гарантує його якість. Кожна партія має сертифікат якості виробника. На усіх АЗК UPG ви завжди можете ознайомитися із паспортом, який підтверджує, що дане пальне пройшло вхідний контроль в Україні та відповідає стандартам ДСТУ.

UPG реалізовує пальне без обмежень за умови використання фірмового додатку UPGgood.

Усі види пального, які можна придбати у нашій мережі АЗК UPG, відповідають стандарту Євро-5 та постачаються з Європи. Разом з тим, цінова політика компанії залишається однією з найнижчих на паливному ринку країни.

Ми докладаємо максимум зусиль, аби навіть в умовах війни клієнти отримували якісні послуги, до яких звикли в мирний час. Під час паливної кризи в найкоротші терміни компанії вдалося укласти нові контракти із виключно європейськими постачальниками високоякісного пального. Одразу ж після стабілізації ситуації з наявністю пального на АЗК мережі, UPG відновила програму лояльності в повному обсязі.