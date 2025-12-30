Нарешті — впевненість у мороз: зимовий дизель до –27°C на всіх заправках мережі UPG

Реклама

Зимовий дизель UPG — це пальне стандарту ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel) з наднизьким вмістом сірки. Така формула сумісна із сучасними дизельними двигунами та системами очищення вихлопу, сприяє зменшенню викидів сажі, оксидів азоту й сірки, а також позитивно впливає на ресурс двигуна.

Нова партія зимового дизельного пального для мережі UPG імпортована з високотехнологічних нафтопереробних заводів США компанії Valero. Пальне пройшло перевірку в акредитованій лабораторії UPG, після чого доставляється на АЗК власною логістикою, що забезпечує контроль якості на всіх етапах.

Використання зимового дизельного пального є критично важливим для дизельних автомобілів у період мінусових температур. Літній або міжсезонний дизель у мороз втрачає плинність, що може призводити до парафінізації пального в паливній системі, забивання фільтрів, ускладненого запуску та перебоїв у роботі двигуна. Зимовий дизель UPG дозволяє уникнути цих ризиків і забезпечує стабільну експлуатацію автомобіля в холодну пору року.

Реклама

Високоякісне дизельне пальне з технологічними добавками Innospec

На заправках UPG клієнтам доступні два види зимового дизельного пального — EURO DIESEL та upgDIESEL. Обидва варіанти мають однакові низькотемпературні характеристики та не замерзають до –27°C. Ключова різниця між полягає в рівні додаткового захисту двигуна.

Дизельне пальне upgDIESEL містить багатофункціональну присадку Powerguard від американської компанії Innospec, яка понад 25 років спеціалізується на розробці хімічних рішень для паливної галузі. Добавки Powerguard створені для оптимальної роботи сучасних дизельних двигунів.

Заправляючи upgDIESEL із добавкою Powerguard, водії отримують помітні переваги для роботи авто:

стабільну потужність двигуна;

рівну та передбачувану роботу без перевитрат пального;

запобігання накопиченню відкладень у паливній системі;

зниження шкідливих викидів.

UPG гарантує своїм клієнтам якісний зимовий дизель на кожному автозаправному комплексі мережі, пропонуючи рішення як для базової зимової експлуатації, так і для водіїв, які очікують додаткових технологічних переваг у морозних умовах. Нарешті дизель, який заводить з першого оберту!