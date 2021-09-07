Наскільки знижуються показники акумулятора Tesla Model S після 7 років експлуатації: випробування

YouTube-блогер протестував ємність акумулятора та дальність ходу.

YouTube-блогер Бьорн Ніланд випробував свою стару Tesla Model S P85 2013 року, щоб побачити як змінилася робота її акумулятора.

Відео з тестуванням електрокара він опублікував на своєму каналі.

Автомобілю 8 років і він проїхав понад 350 000 км, але оскільки його оригінальний акумулятор був замінений приблизно через рік та 86 000 км, роботу акумулятора варто вимірювати після 7 років і приблизно 265 000 км.

Під час тестування виявилося, що корисна ємність акумулятора становить близько 65,9 кВт-год проти 74 кВт-год, коли автомобіль був новим. Це приблизно 89%, а це означає, що деградація акумулятора через 7 років та приблизно 265 000 км становить 11%.

Це дуже хороший результат, який відповідає рекомендаціям Tesla, яка заявляє, що навіть після 322 000 км пропускна здатність повинна бути приблизно 85% від її початкової значення.

Дальність ходу у електрокара теж лишилася досить хорошою. На швидкості 90 км/год автомобіль міг проїхати 412 км, а на 120 км/год – 302 км. Ніланд випробовував авто, доки він повністю не розряджався.

Раніше повідомлялося, що електрокар Tesla показав невтішні результати на тестах безпеки.

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