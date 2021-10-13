Наступне покоління популярної моделі Audi отримає широку лінійку силових агрегатів: що у неї входитиме

Наступне покоління популярної моделі Audi отримає широку лінійку силових агрегатів: що у неї входитиме

Автомобіль збереже дизельний двигун, але і може отримати електричну версію.

Audi випустить нове покоління A4 у 2023 році і підтвердила, що воно дебютує з безліччю нових силових агрегатів.

Про це повідомляє сайт Autoexpress.

Новинка збереже платформу MLB, яку має модель нинішнього покоління. Більшість версій будуть працювати на переглянутому варіанті знайомого 2,0-літрового чотирициліндрового бензинового двигуна з турбонаддувом EA888 групи Volkswagen, який отримає більше потужності.

У Audi також підтвердили, що новий А4 запропонує більше варіантів електрифікації. Вони включатимуть нову 48-вольтову гібридну технологію, а вбудовані гібридні версії матимуть більший акумулятор, встановлений на задній осі.

Очікується, що цей акумулятор буде мати таку саму потужність 14,4 кВт-год, що і плагін-гібрид Q5. Крім того, машина повинна бути доступна і з дизельними двигунами.

Також можлива електрична версія A4 наступного покоління. Коли одного з керівників компанії запитали про таку модель, він сказав, що вони мають доступ до електричних платформ PPE та MEB групи VW.

"Ми дійсно щасливі мати міцне партнерство в межах групи - з Porsche для PPE, з VW - для MEB та нашою власною платформою MLB. Ми маємо можливість розробляти та виробляти спеціальні платформи для більшості технологій", - повідомили у Audi.

Раніше повідомлялося, що Audi представила електрокар, який має багато спільного з приватним літаком.

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