Науковий прорив: винайдений спосіб заряджати електромобілі за десять хвилин

Його створив марокканський вчений.

В автомобільному світі винайшли спосіб, як можна заряджати електрокари за досить короткий термін.

Про це повідомляє The Register.

Так, доктор Рашид Язамі, найбільш відомий своїм винаходом графітового анода для використання всередині літій-іонних акумуляторів, заявив, що він розробив технологію, яка дозволить заряджати електромобільні батареї всього за 10 хвилин. Водночас пробіг електромобіля (EV) на одній зарядці складе 800 км.

Крім того, ця технологія дозволить продовжити ресурс акумуляторних батарей.

"Ми розробили нову технологію, яка є найшвидшою технологією зарядки акумуляторів в світі. Нещодавно ми завершили зарядку акумулятора високої щільності за десять хвилин. Якщо порівняти з Tesla, яка заряджається за 70 хвилин, то ми в сім разів швидше", - заявив марокканський вчений.

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Для цього Язамі використовує метод , який регулює напругу на різних рівнях. Ці рівні можна уявити як сходинки, на яких кожному кроку буде відповідати постійна необхідна напруга. Напруга змінюється до величини, необхідної для нового ступеня. Процес триває, і в кінцевому підсумку акумулятор повністю заряджається, коли процес досягає максимального рівня.

Язами вважає, що цей метод збільшує швидкість зарядки, а також підвищує термін служби батареї.

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