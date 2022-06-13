Навипускалися: "АвтоВАЗ" за шість днів після поновлення знову зупиняє виробництво

Російський автовиробник через дефіцит комплектувальних вирішив знову сходити "на канікули".

Санкції, накладені ЄС через повномасштабне вторгнення до України, змусили "АвтоВАЗ" знову зупинити конвеєр із випуску машин.

Про це повідомляє видання "Комерсант", посилаючись на інформацію від профспілки підприємства.

Нещодавно компанія "АвтоВАЗ" запустила виробництво після майже тримісячного простою. 8 червня на заводі розпочали складання лише однієї моделі — LADA Granta у “спрощеній” версії з мінімальною кількістю імпортних деталей для комплектування. В автомобіля двигун стандарту "Євро-2", а також відсутні ABS та подушки безпеки.

Але вийти на планові обсяги виробництва поки не вийшло — першого дня випустили всього 68 машин через дефіцит запчастин. Саме через це завод знову зупинять 14 червня. Триватиме простоювання мінімум до 17 червня.

З цієї ж причини лінії зі збирання LADA Niva, а також авто на платформі В0 (LADA Xray і Largus) взагалі не запускали. Не працює і підприємство, де виробляють LADA Vesta. Випуск LADA Niva та Niva Travel обіцяють відновити у липні, а ось про інші моделі на ВАЗ поки що мовчать.

Цікаво, що у період простоювання робітники будуть отримувати 2/3 зарплати. До речі, купувати автомобілі власного виробництва не хочуть навіть співробітники "АвтоВАЗ". Не приваблюють навіть суттєві знижки, які передбачені внутрішньокорпоративною програмою. Більш того, багато працівників концерну, які раніше оформили попереднє замовлення на автомобілі LADA за пільговою програмою, відмовляються їх викуповувати. А це ще навіть не спрощені моделі, які в Росії дозволили виробляти через припинення поставок імпортних комплектувальних.

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