Навіщо досвідчені водії їдять лимон: корисний лайфгак перед далекою дорогою

Багато хто з досвідчених автомобілістів радить скористатися корисним лайфгаком перед далекою дорогою і щоразу з’їдати скибочку лимона.

Про це йдеться у матеріалі vnedorohznik.net.

Перед тим, як сісти за кермо, досвідчені водії їдять лимон. Вони кажуть, що завдяки цьому автолюбителю буде простіше керувати транспортним засобом.

Як лимон допоможе водієві

Під час довгої поїздки, особливо, якщо водій почувається сонливим, існує ризик виникнення небезпечної ситуації на дорозі стане досить високим.

Яскравий смак цитрусового допоможе підбадьоритися.

Тож, вживання лимона перед початком керування машиною суттєво знижує ризик стомлення.

Водій відчує приплив сил, не почуватиме себе втомленим і навряд чи засне за кермом.

Втім, якщо водій відчуває, що лимонні дольки не допомогли йому позбутися сонливості, краще зупинитися на узбіччі і відпочити.

Відпочинок не допоміг, і автомобіліст все одно почувається млявим? Тоді є сенс взагалі відмовитись від дальньої поїздки.

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