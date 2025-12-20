Навіщо досвідчені водії одягають шкарпетки на дзеркала: прості зимові лайфгаки

Старі шкарпетки захистять дзеркала від зледеніння

Зимовий ранок для водія часто починається з боротьби з наслідками морозу: двері не відчиняються, замки замерзли, а дзеркала вкриті товстим шаром льоду. Спроби силоміць відкрити примерзлі двері автомобіля або очистити скло від льоду часто закінчуються пошкодженими ущільнювачами та подряпинами. Проте досвідчені автомобілісти знають, як уникнути цих проблем, не витрачаючи гроші на дорогі спреї та розморожувачі. У нагоді стануть звичайні домашні речі.

Видання MMR ділиться простими, але ефективними методами зимової профілактики.

Лайфгак для замків: клейка стрічка

Волога, що потрапляє всередину личинки замка, в разі замерзання блокує механізм. Найпростіше рішення — створити бар’єр для дощу та снігу.

Експерти радять заклеїти щілину замка звичайною клейкою стрічкою або скотчем перед тим, як залишити авто на ніч. Це не дасть волозі потрапити всередину.

Важливо: Цей метод актуальний насамперед для автівок з класичними замками під ключ. Також пам’ятайте, що вранці потрібно знімати стрічку та слідкувати, щоб клей не залишався на кузові.

Лайфгак для дзеркал: старі шкарпетки

Очищення бічних дзеркал від льоду — процес делікатний, адже жорстким скребком легко пошкодити дзеркальну поверхню.

Щоб уникнути обледеніння, водіям радять на ніч надягати на корпуси бічних дзеркал звичайні старі шкарпетки.

Чому це працює:

тканина створює ізоляційний шар;

дзеркало захищене від прямого контакту зі снігом та крижаним вітром;

вранці достатньо просто зняти «чохол» — дзеркала будуть чистими та сухими.

Цей спосіб не потребує жодних витрат: пару старих шкарпеток можна просто кинути в багажник і використовувати під час сильних морозів.

Лайфгак для лобового скла: «ковдра» або картон

Найбільше часу зранку займає саме очищення лобового скла. Щоб не махати скребком на морозі 20 хвилин, тут також спрацює «бар’єрний метод».

Експерти радять накривати скло на ніч:

Шматок картону — ідеальний варіант, адже він не примерзає до скла так сильно, як тканина, якщо йде мокрий сніг.

Старе простирадло або покривало — теж дієвий спосіб. Краї тканини можна затиснути передніми дверима салону, щоб вітер не здув «захист».

Важливий нюанс: тканину або картон потрібно притиснути до скла двірниками (піднявши їх і опустивши поверх матеріалу). Зранку вам залишиться лише зняти накриття, струсити сніг — і скло буде чистим. Це набагато безпечніше, ніж поливати скло окропом, що може призвести до тріщин, або дряпати його пластиковим скребком, який часто залишає на склі подряпини.

Додаткова порада

Окрім замків та дзеркал, експерти нагадують про гумові ущільнювачі дверей та щітки склоочисників. Їх також варто обробляти спеціальними засобами (наприклад, силіконом) заздалегідь, щоб подовжити термін служби деталей та зберегти ваші нерви вранці.

